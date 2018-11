Negen debutanten bij gerenoveerd Jong Oranje: Ajax blijft hofleverancier

De KNVB heeft vrijdag de selectie van Jong Oranje voor de oefenwedstrijd tegn Jong Duitsland bekendgemaakt. In totaal zijn er negen debutanten in de selectie van bondscoach Erwin van de Looi, namelijk Dani de Wit, Kaj Sierhuis, Nathangelo Markelo, Deyovaisio Zeefuik, Jan Hoekstra, Tahith Chong, Armando Obispo, Deroy Duarte en Jay-Roy Grot.

Het negental debutanten maakt onderdeel uit van een negentienkoppige selectie. Justin Hoogma (TSG Hoffenheim) en Carel Eiting (Ajax) zijn niet fit genoeg bevonden om aan te sluiten bij de selectie en blijven bij hun club. Op vrijdag 16 november speelt Jong Oranje een oefenwedstrijd tegen Jong Duitsland in het Sparda Bank Hessen Stadion in Offenbach.

Bij de bekendmaking van de voorlopige selectie eind oktober Van de Looi al dat er een frisse wind ging waaien bij Jong Oranje. "Voor ons betekent deze wedstrijd de start van de voorbereiding op een nieuwe EK-kwalificatiecyclus. We hebben hiervoor afscheid genomen van een vorige generatie en gaan verder met spelers die na 1 januari 1998 geboren zijn."

"Dit zijn spelers die allemaal nog op het EK 2021 kunnen spelen. Met deze nieuwe lichting gaan we bouwen aan een nieuw team. Deze eerste wedstrijd tegen Duitsland is direct een mooi affiche en een geweldige uitdaging voor ons. Duitsland speelt deze oefenwedstrijd in hun voorbereiding op het EK 2019. Zij zullen dus met een wat ouder elftal aan de aftrap verschijnen. Voor ons is dit iets om naar uit te kijken en we zullen ook vol de strijd aangaan."

De selectie van Jong Oranje:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Jan Hoekstra (FC Groningen), Maarten Paes (FC Utrecht)

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Tyrell Malacia (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Sherel Floranus (SC Heerenveen), Nathangelo Markelo (Everton), Armando Obispo (PSV)

Middenveld: Dani de Wit (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Deroy Duarte (Sparta Rotterdam)

Aanval: Kaj Sierhuis (Ajax), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Tahith Chong (Manchester United), Donyell Malen (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Jay-Roy Grot (VVV Venlo)