Bekende namen ontbreken bij Duitsland voor duel met Oranje

Joachim Löw heeft zijn 24-koppige selectie van Duitsland voor de wedstrijden tegen Nederland en Rusland bekendgemaakt. De bondscoach van die Mannschaft kan in de komende periode niet beschikken over Marc-André ter Stegen en Jérôme Boateng. De doelman heeft een lichte schouderblessure en de verdediger heeft met Löw afgesproken dat hij rust mag pakken.

Op 15 november speelt Duitsland in Leipzig thuis een vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland en vier dagen later wacht het Nations League-treffen met het Nederlands elftal. Real Madrid-middenvelder Toni Kroos is er bij het eerste duel van Duitsland nog niet bij, maar is wel aanwezig als de pupillen van Low het in Gelsenkirchen opnemen tegen Oranje.

Onder anderen Marco Reus (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Chelsea), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) en Leon Goretzka (Bayern München) zijn weer van de partij. De vier spelers ontbraken eerder nog vanwege blessures, maar maken in de komende weken weer kans om te schitteren in het shirt van Duitsland. Voor de rest kent de selectie van Duitsland geen verrassingen.

De selectie van Duitsland:

Doel: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Verdediging: Mats Hummels (Bayern München), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (FC Köln), Nico Schulz (TSG Hoffenheim), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Middenveld/aanval: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Toni Kroos (Real Madrid), Timo Werner (Red Bull Leipzig), Leon Goretzka (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Serge Gnabry (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Leroy Sané (Manchester City), Mark Uth (Schalke 04), Sebastian Rudy (Schalke 04)