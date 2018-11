Martial kan in derby in illuster rijtje met Van Nistelrooij en Van Persie komen

Komend weekeinde staat de derby van Manchester op het programma in de Premier League. Manchester City is de de laatste weken op stoom gekomen en maakte maar liefst twaalf doelpunten in de afgelopen twee duels (6-1 tegen Southampton en 6-0 tegen Shakhtar Donetsk). Ook Manchester United werkt met een goed gevoel toe naar de derby, na een 1-2 overwinning op Juventus in de Champions League. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Etihad Stadium, zondagmiddag vanaf 17.30 uur.

O Manchester City won slechts twee van de laatste acht ontmoetingen (twee remises, vier nederlagen) met Manchester United in alle competities, na tussen 2013 en 2014 vier zeges op rij te hebben geboekt in de derby.

O Manchester United kan pas voor de tweede keer in de Premier League-historie twee wedstrijden achter elkaar in het Etihad Stadium winnen. Vorig seizoen won de formatie van manager José Mourinho het uitduel met Manchester City met 2-3.

O Premier League-wedstrijden tussen Manchester City en Manchester United weden zeventien keer gewonnen door de bezoekende club. Alleen Aston Villa - Liverpool (negentien keer) en Everton - Manchester United (achttien keer) werd vaker door de uitclub gewonnen.

O Manchester United kwam drie keer een achterstand in een uitwedstrijd tegen Manchester City te boven. Daarvan poetsten the Red Devils tot twee keer toe een 2-0 achterstand weg (in november 1993 en in april 2018).

O Het is slechts drie keer voorgekomen dat een club meer dan 24 doelpunten maakte in de eerste zes thuiswedstrijden in de Premier League. Tot dusver lukte dat alleen Manchester City, in seizoen 2013/14, 2017/18 en 2018/19.

O Manchester United incasseerde achttien tegendoelpunten in de eerste elf competitiewedstrijden. Vorig seizoen werd dit aantal pas op 31 januari na 25 competitiewedstrijden bereikt.

O Manchester City is ongeslagen in de laatste 53 wedstrijden tegen Premier League-clubs buiten de top vier (44 zeges, negen remises). De laatste nederlaag tegen een club buiten de top vier dateert van januari 2017, toen Everton met 4-0 te sterk was voor the Citizens.

O Raheem Sterling wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt tegen Manchester United in de Premier League, nadat negentien pogingen in twaalf wedstrijden geen succes opleverden. Van de spelers die vaker dan vijftig keer scoorden in de Premier League, speelde alleen Robbie Keane vaker tegen Manchester United zonder te scoren (22 keer).

O Sergio Agüero zorgde in zijn laatste dertien competitiewedstrijden in het Etihad Stadium voor zeventien doelpunten en vijf assists.

O De Argentijnse spits van Manchester City scoorde zeven keer in zijn eerste zeven competitiewedstrijden tegen Manchester United, maar bleef in de drie duels daarna zonder doelpunten.

O Anthony Martial was in zijn laatste vier Premier League-wedstrijden voor Manchester United trefzeker. De Fransman kan de zevende speler in de clubgeschiedenis worden die in minimaal vijf wedstrijden op rij weet te scoren, na Ruud van Nistelrooij (vier keer), Wayne Rooney (twee keer), Eric Cantona, Dwight Yorke, Cristiano Ronaldo en Robin van Persie.

O Josep Guardiola en José Mourinho staan zondag voor de 22e keer tegenover elkaar. De Spanjaard won negen duels van de Portugees, terwijl er vijf ontmoetingen verloren gingen. Guardiola verloor alleen van Jürgen Klopp (zeven keer) vaker dan van Mourinho tijdens zijn loopbaan als trainer.

O Guardiola verloor nog nooit twee thuiswedstrijden op rij tegen dezelfde opponent in zijn trainerscarrière.