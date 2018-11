‘Ik zie me niet zoals Dick Advocaat tot mijn zeventigste doorgaan’

Erwin Koeman staat momenteel als interim-trainer aan het roer bij Fenerbahçe. In de komende interlandperiode wordt er een besluit genomen over zijn toekomst bij de Turkse topclub. Eerder dit seizoen werd Koeman gelinkt aan een dienstverband bij FC Groningen, maar in gesprek met het Dagblad van het Noorden ontkent hij te zijn benaderd.

“Wat de toekomst brengt, staat in de sterren geschreven, maar één ding: ik voel me er zeker niet te groot voor en financieel hoeft het geen onhaalbare kaart te zijn. Niet geschoten is natuurlijk altijd mis en vragen staat vrij. Als het nee is, is het nee, maar als het ja is, ja, dan gaat het misschien wel een keer gebeuren”, aldus Koeman, voor wie FC Groningen wel altijd een speciale betekenis zal hebben.

“FC Groningen is en blijft de club waar ik ben begonnen, waar mijn vader heeft gespeeld, waar ik ben opgegroeid, waar ik mijn debuut heb gemaakt, waar ik mijn actieve carrière heb beëindigd, waar ik heel veel heb meegemaakt, tot degradatie aan toe”, vervolgt de huidige interim-trainer van Fenerbahçe. Koeman begon dit seizoen als assistent van Phillip Cocu bij de Turkse topclub, maar heeft na diens ontslag het roer overgenomen.

“Ik zie me niet zoals Dick Advocaat tot mijn zeventigste doorgaan, maar ben en blijf een voetbaldier. Ik geniet net zoveel van het spelletje bij Everton of Fenerbahçe als bij mijn cluppie vv Acht, al is het lang niet altijd een feest om hoofdtrainer te zijn. FC Groningen zal me altijd blijven triggeren”, besluit Koeman. Hij boekte donderdagavond zijn eerste overwinning als trainer van Fenerbahçe, in de Europa League tegen Anderlecht (2-0).