Lof voor jongeling van Arsenal: ‘Stel je voor dat je de tijd vooruit spoelt’

Mattéo Guendouzi verruilde Lorient afgelopen zomer voor Arsenal. Bij the Gunners is hij in de beginfase van het seizoen over het algemeen een vaste waarde. Joe Cole en Martin Keown zeggen bij BT Sport onder de indruk te zijn van de negentienjarige Franse middenvelder, vooral van zijn persoonlijkheid.

“Hij leert heel snel. Deze jongeman heeft heel veel charisma, hij heeft karakter. Hij is sterk, weet waar hij de bal kwijt moet en groeit in iedere wedstrijd. Ik houd van spelers die de juiste dingen weten te vinden op het veld. Hij heeft een grote toekomst voor zich. Guendouzi kan een pass versturen, trekt zijn voet niet terug en geeft daarmee nieuwe energie aan dit team van Arsenal”, stelt Keown over de middenvelder.

Guendouzi speelde dit seizoen tot dusver veertien wedstrijden voor Arsenal, waarin hij één keer scoorde en twee assists leverde. “Stel je voor dat je de tijd vooruit spoelt, naar als hij 23 is en al honderden wedstrijden voor Arsenal gespeeld heeft. Zijn talent zit in zijn mentaliteit, zijn mindset. Het lijkt alsof hij enorm geniet van de wedstrijden”, stelt Cole.

“Omdat hij pas negentien is en het iedereen verrast dat hij al zoveel wedstrijden heeft gespeeld, vraag je je af hoe hij zich houdt. Als je naar hem kijkt, zie je dat het weinig uitmaakt. Hij verstuurt passes en neemt verantwoordelijkheid”, besluit de voormalig aanvaller van onder meer West Ham United, Chelsea en Liverpool. Met Guendouzi speelde Arsenal donderdagavond met 0-0 gelijk tegen Sporting Portugal.