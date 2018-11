‘Manchester City ontweek ook bij salaris van Mancini belasting’

Manchester City kan mogelijk een telefoontje van de belastingdienst verwachten. Der Spiegel, dat samenwerkt met klokkenluiderswebsite Football Leaks, claimt dat de regerend kampioen van Engeland de loonsom van Roberto Mancini heeft ‘gemanipuleerd’. De manager was van 2009 tot 2013 de coach in Manchester.

Mancini ging voor een jaarsalaris van twee miljoen euro aan de slag in het Etihad Stadium, maar tekende tegelijkertijd een contract om als ‘adviseur’ op te treden voor Al-Jazira. Daar kreeg hij 1,6 miljoen op jaarbasis voor. Dat salaris kreeg hij uitbetaald via een bedrijf op Mauritius, Sparkleglow Holdings.

Op die manier maakte Manchester City in de boekhouding minder kosten dan in werkelijkheid het geval was. The Citizens gingen op deze constructie over om de regels omtrent Financial Fair Play niet te overtreden, zo klinkt het. Al-Jazira, de ex-werkgever van Marcel Keizer, wordt eveneens bestierd door eigenaar Sheikh Mansour.

“Ik zou erg verrast zijn als de belastingdienst nu niet naar de football leaks gaat kijken. Sommige betalingen zijn op zijn zachts gezegd ingewikkeld te noemen”, reageert financieel expert Nick Hall. Op vragen van onderzoeksnetwerk European Investigative Collaborations (EIC) zijn Al-Jazira, Manchester City en Mancini nog niet ingegaan.