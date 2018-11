Drogba (40) neemt met verloren finale afscheid van profvoetbal

Didier Drogba heeft zijn laatste wedstrijd als profvoetballer gespeeld. De veertigjarige aanvaller kwam in de nacht van donderdag op vrijdag namens Phoenix Rising in actie in de finale van de USL Championship, het tweede niveau van het Amerikaanse voetbal. De eindstrijd ging met 1-0 verloren tegen Louisville City.

Niet Phoenix, maar Louisville kroonde zich zodoende tot de kampioen van de USL Championship. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luke Spencer, die de bal na ruim een uur spelen na een scrimmage kon binnenschieten. Drogba maakte de negentig minuten vol en kreeg nog een gele kaart vanwege commentaar op de leiding.

Drogba en consorten vormden na afloop een erehaag voor de kampioen en zelf werd Drogba toegejuicht door zowel het thuis- als het uitpubliek. De 105-voudig international van Ivoorkust ging in april aan de slag bij de club uit de staat Arizona en maakte in 26 wedstrijden 16 doelpunten. Bovendien leverde hij vijf assists af.

Drogba had in november 2017 al aangekondigd dat hij na het huidige seizoen zou stoppen: “Wil je een scoop?”, vertelde El Elefante in een interview met RMC. “Ik denk dat volgend jaar mijn laatste seizoen is. Je moet op een gegeven moment toch stoppen. Ik heb tijd nodig voor mijn andere projecten. Het is leuk om te voetballen, maar op mijn 39e ben ik de snelste niet meer.”

Drogba speelde voor Le Mans, Guingamp en Olympique Marseille, maar brak in het topvoetbal pas echt door bij Chelsea, waar hij in totaal negen jaar zou spelen. Drogba won met de club uit Londen onder meer vier landstitels en de Champions League in 2011/12. Hij voetbalde ook nog voor Shanghai Shenhua, Chelsea en Montreal Impact.