Tagliafico hoopt op komst landgenoot: ‘Hij is een goede verdediger’

Ajax zou de komst van Lisandro Magallán nog niet uit het hoofd hebben gezet. Volgens De Telegraaf gaan de Amsterdammers in januari een nieuwe poging ondernemen om de Argentijnse verdediger los te weken bij Boca Juniors. Nicolás Tagliafico ziet zijn landgenoot graag naar Amsterdam komen, zo vertelt hij tegenover Ajax Life.

“Of ik hem ken? Natuurlijk! Hij is een goede verdediger. Hij heeft een goede techniek en is fysiek heel erg sterk. Ik ken hem persoonlijk niet heel goed of zo, maar het is een very good guy. Het is een intelligente jongen ook. Ik hoop echt dat hij komt”, zegt Tagliafico. Magallán was afgelopen zomer al dicht bij een overstap naar Ajax en werd zelfs medisch gekeurd op De Toekomst, maar de transfer vond desondanks geen doorgang.

Magallán bleef bij Boca Juniors en bereikte met de Argentijnse topclub de finale van de Copa Libertadores. Komende zaterdag staat de heenwedstrijd van de eindstrijd op het programma, waarin Boca het opneemt tegen aartsrivaal River Plate. Naar verluidt vraagt de Argentijnse club een bedrag van negen miljoen euro voor de verdediger.

Tagliafico kwam vorig seizoen in januari over van Independiente en heeft het uitstekend naar zijn zin in Amsterdam. “Ajax is een goede club en Amsterdam is écht een toffe stad. Mocht Magallán komen, dan is het voor hem natuurlijk fijn dat ik hier al ben”, zegt de vleugelverdediger. “Ik kan hem helpen. Wat ik zo leuk vind aan Amsterdam? Ik hou van de mensen, het centrum, de grachten… Alleen niet van de kou deze dagen, haha.”