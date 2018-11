‘Clubleiding van Chelsea geeft groen licht voor transfer van veertig miljoen’

De clubleiding van Chelsea heeft Maurizio Sarri groen licht gegeven om Callum Wilson los te weken, zo melden diverse Engelse media. The Blues zouden een bedrag van veertig miljoen euro vrijmaken om de aanvaller over te nemen van Bournemouth. Sarri wil op die manier zijn opties in aanvallend opzicht uitbreiden.

Met Álvaro Morata en Olivier Giroud heeft Sarri bij Chelsea de beschikking over twee centrumspitsen. Wilson wordt door the Blues beschouwd als de ideale speler om in januari binnen te halen. De 26-jarige aanvaller werd onlangs voor het eerst uitgenodigd voor de Engelse nationale ploeg. Met zeven doelpunten in dertien wedstrijden kent Wilson voorlopig een uitstekend seizoen bij Bournemouth.

Wilson speelt sinds 2014 in het shirt van the Cherries, met wie hij in 2015 naar de Premier League promoveerde. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Coventry City, dat hem tot twee keer toe verhuurde: aan Kettering Town en Tamworth. De voormalig jeugdinternational van Engeland heeft in het zuiden van Engeland nog een contract tot medio 2022.

Afgelopen zomer werd Chelsea ook al meer dan eens in verband gebracht met een versterking voor de spitspositie. Gonzalo Higuaín verkoos bijvoorbeeld een overstap naar AC Milan boven een transfer naar the Blues, terwijl de naam van Mauro Icardi nog altijd rondzingt op Stamford Bridge. Internazionale lijkt echter voorlopig vast te houden aan een torenhoge vraagprijs voor de Argentijn, waardoor hij nu niet haalbaar wordt geacht door Chelsea.