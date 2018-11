‘In mijn tijd was de sfeer bij FC Groningen fantastisch, nu is het leeg’

FC Groningen staat na elf speelronden onderaan in de Eredivisie. Erik Nevland speelde met De Trots van het Noorden Europees voetbal, volgt de club nog altijd op de voet en de situatie gaat hem dan ook aan het hart. Hij verwacht echter wel dat de ploeg van trainer Danny Buijs de weg omhoog gaat vinden.

“Het doet me pijn om te zien hoe Groningen er nu voorstaat, dat had ik me een paar jaar geleden niet kunnen voorstellen”, aldus de veertigjarige Nevland in een interview met Voetbal International. De Noor debuteerde in november 2004 voor FC Groningen en speelde 114 wedstrijden, waarin hij 48 keer scoorde.

Met Nevland bereikte FC Groningen in 2006 en 2007 Europees voetbal en tegen Fiorentina kwam hij nog tot scoren. Nevland vertrok naar Fulham en zette bij Viking een punt achter zijn carrière. Hij zal begin december aanwezig zijn bij de wedstrijd tussen FC Groningen en NAC Breda en is benieuwd naar de sfeer in het stadion.

“In mijn tijd was de sfeer in het stadion fantastisch, nu is het leeg. Dat vind ik heel jammer, want ik herinner me Groningen als een heel mooie club met supporters die de club altijd en overal steunden. Dat is ook de reden waarom ik denk dat het uiteindelijk goed gaat komen. Ik kan me niet voorstellen dat Groningen degradeert.”