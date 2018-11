Jordania blijft wachten op KNVB: ‘Ik had gehoopt dat het al rond zou zijn’

Kakhi Jordania is nog altijd niet formeel de grootaandeelhouder van FC Den Bosch. De zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania bereikte in juli een akkoord met de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar de KNVB heeft de deal nog niet goedgekeurd. Jordania tast in het duister.

“Vanaf het begin heb ik de licentiecommissie van de KNVB alle stukken aangeleverd, die men wilde hebben. Alle informatie is beschikbaar en ik had gehoopt dat het al afgerond zou zijn”, aldus de 24-jarige Jordania in De Telegraaf.

De KNVB wil zeker weten waar het geld van Jordania vandaan komt en heeft daarom een ‘forensisch accountantsonderzoek’ laten uitvoeren. Dat onderzoek loopt reeds enkele weken. Jordania is al wel betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van FC Den Bosch en zal vrijdag ook op de tribune zitten bij de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

“Ik heb goed geluisterd naar de mensen van de club en ik heb een goed beeld van wat er mogelijk is met FC Den Bosch”, aldus Jordania, die benadrukt dat hij verantwoord wil investeren. Het door Wil Boessen getrainde FC Den Bosch staat na twaalf speelronden met 25 punten op de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.