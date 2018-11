Nederland wordt gepasseerd op coëfficiëntenranglijst van UEFA

Nederland is gezakt op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Ajax remiseerde bij Benfica (1-1) en deed daarmee goede zaken in de strijd om een plekje in de knock-outfase van de Champions League, terwijl PSV met 2-1 verloor bij Tottenham Hotspur. Oostenrijk is Nederland nu voorbij.

Red Bull Salzburg versloeg het Rosenborg BK van interim-trainer Rini Coolen in de Europa League met 2-5, terwijl Rapid Wien Villarreal op een doelpuntloos gelijkspel (0-0) hield. Oostenrijk staat met 28.850 punten op de elfde plaats en Nederland staat met 28.833 punten op de twaalfde positie op de coëfficiëntenlijst. Het verschil bedraagt dus 0,017 punten.

Nederland hoeft zich dan ook geen zorgen te maken. Als Ajax in de volgende speelronde wint van AEK, dan plaatst men zich voor de knock-outfase. Plaatsing levert het Nederlandse voetbal vijf punten op. Het heroveren van de elfde plaats op de coëfficiëntenlijst is belangrijk omdat de kampioen van de Eredivisie vanaf volgend seizoen dan waarschijnlijk weer rechtstreeks de groepsfase van het miljardenbal in kan.