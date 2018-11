‘Heel Nederland denkt dat we het wel ‘even’ gaan doen’

Het Nederlands dameselftal staat voor een cruciale wedstrijd. Het team van Sarina Wiegman neemt het vrijdag in Stadion Galgenwaard in de play-offs voor het WK in Frankrijk op tegen Zwitserland en de return staat voor dinsdag op het programma. Lieke Martens beseft dat de druk enorm is.

“Heel Nederland denkt dat we het wel ‘even’ gaan doen. Maar zo werkt het niet. Als je Europees kampioen bent, betekent dat niet dat je alle wedstrijden zomaar wint. De Zwitsers hebben een prima collectief, ze kunnen hartstikke goed verdedigen. We zullen ervoor moeten vechten”, aldus de speelster van Barcelona in het Algemeen Dagblad.

Van de 25-jarige Limburgse wordt veel verwacht. Ze werd met Oranje Europees kampioen, werd verkozen tot beste speelster van het toernooi, maakte een transfer naar Barcelona, werd door de UEFA verkozen tot Voetbalster van het Jaar en werd een klein jaar geleden door de FIFA uitgeroepen tot de beste speelster van de wereld.

Volgens Martens is er dan ook ‘veel veranderd’: “Iedereen heeft ontzettend hoge verwachtingen van mij. Die heb van mezelf ook altijd al gehad, maar het is wel even wat anders als heel Nederland iets van je verwacht. Dat merk ik op en naast het veld.” Het WK voor vrouwen begint op 7 juni van volgend jaar en op 7 juli is de finale.