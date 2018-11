Eredivisie wordt ‘gegijzeld’: ‘Belachelijk dat ze direct stemrecht hebben’

De Eredivisie CV hoopt de komende week een akkoord te bereiken met de achttien clubs in de Eredivisie. Inzet van de onderhandelingen is een algeheel kunstgrasverbod in de hoogste afdeling van Nederland, maar het Algemeen Dagblad schreef donderdag dat Heracles Almelo dwarsligt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ADO Den Haag en PEC Zwolle zou Heracles weigeren ‘te buigen’.

De bedoeling is dat een deel van de inkomsten uit Europees voetbal vanaf 2021 naar de overige clubs in de Eredivisie vloeit, maar alléén naar de ploegen met natuurgras. Chris Woerts, voormalig commercieel directeur van Feyenoord en ex-bestuurder van de Eredivisie CV, staat achter dat idee. Hij plaatst echter kanttekeningen bij de manier waarop er wordt gezocht naar een compromis, zo vertelt hij in de Volkskrant.

“Het is belachelijk dat clubs die promoveren naar de Eredivisie direct stemrecht hebben. Je kunt ze ook juniorlid maken. Nu bepalen FC Emmen, De Graafschap en Fortuna Sittard hoe het Nederlandse voetbal eruitziet, terwijl zij andere belangen hebben.” Woerts benadrukt dat hij voorstander is van een kleinere Eredivisie, met zestien clubs.

“Veel stadions zitten al niet vol, omdat er te veel B-wedstrijden zijn. De Eredivisie hangt van besluiteloosheid aan elkaar.” Woerts is van mening dat de Eredivisie op de huidige manier wordt ‘gegijzeld’ door de kleinere clubs: “We houden vast aan vastgeroeste principes.” De komende week zal er door de clubs worden gestemd over de voorstellen van de Eredivisie CV.