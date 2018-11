Feyenoorder staat voor vertrek: ‘Mooi moment om uit elkaar te gaan’

Renato Tapia lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken bij Feyenoord. De middenvelder annex verdediger heeft nog een contract tot medio 2020, maar kwam dit seizoen pas twee minuten in actie in de Eredivisie. Mikos Gouka verwacht dan ook dat Tapia in de winterstop gaat vertrekken uit Rotterdam.

“Het lijkt helemaal niets meer te worden”, schrijft de verslaggever in het Algemeen Dagblad. “In zijn eerste halve seizoen in 2016 speelde hij zelden, maar dat kon worden uitgelegd als een periode om te wennen. In seizoen twee leek zijn kans opeens wel daar. Dick Advocaat schoot het kwakkelende Feyenoord te hulp en Tapia kreeg een basisplaats tegen Roda JC Kerkrade. Het was meteen zijn laatste dat seizoen.”

De 34-voudig international van Peru hanteert volgens Gouka een te laag tempo, lijdt te veel balverlies en speelt te veel naar achteren in plaats van naar voren. “De winterstop is misschien wel een mooi moment voor beide partijen om uit elkaar te gaan”, schrijft de Feyenoord-watcher.

Tapia begon zijn carrière bij Sporting Cristal en via Esther Grande de Bentin kwam hij in de zomer van 2013 bij FC Twente terecht. Na tweeënhalf jaar maakte de controleur voor ongeveer anderhalf miljoen euro de overstap naar De Kuip. Daar staat de teller inmiddels op 42 wedstrijden in het eerste elftal. Tapia scoorde twee keer voor Feyenoord.