‘Schaduwzijde’ aan succes Ajax: ‘Dat betekent da nationale doodsteek’

Valentijn Driessen plaatst een kanttekening bij het sportieve succes van Ajax. De club uit Amsterdam is dicht bij overwintering in de Champions League en hierdoor wordt men interessanter voor ‘commerciële partners en andere partijen om mee geassocieerd te worden’, schrijft de chef voetbal van De Telegraaf in zijn column. Ajax moet zich dan ook gaan beraden over zijn toekomst.

Internationale grootmachten als Real Madrid, Bayern München en Chelsea zullen volgens Driessen meer gegarandeerde inkomsten eisen van de UEFA. De verslaggever stelt dat het ‘geweldig’ zou zijn als Ajax (en ook PSV) aan dat ‘nieuwe format’ mee mag doen: “Maar een schaduwzijde is: eenmaal verslaafd aan zulke inkomsten is er geen weg meer terug in deze ratrace. Wie afhaakt is voor altijd veroordeeld tot een plek op het tweede plan.”

“En wat doet het kassagerinkel met de identiteit en status van Ajax als opleidingsclub? Opleiden en investeren in de opleiding wordt nooit losgelaten, maar het is een illusie te veronderstellen dat Ajax bij sportieve stappen hogerop nog opleidt voor het eerste elftal. Die aansluiting is, los van een sporadische uitzondering, onmogelijk”, aldus Driessen.

De journalist voegt eraan toe dat de ontwikkeling van Ajax en PSV kan leiden tot ‘volledige dominantie in eigen land’. De titelrace zal volgens hem enkel gaan tussen de clubs uit Amsterdam en Eindhoven. “Die tendens is al duidelijk zichtbaar dit seizoen en zal alleen maar toenemen. Ajax en PSV zullen logischerwijs het gewonnen terrein niet vrijwillig prijsgeven. Zodoende betekent de internationale doorbraak de nationale doodsteek.”