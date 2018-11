Sporting bevestigt komst Keizer: contract tot medio 2021

Marcel Keizer is officieel de nieuwe trainer van Sporting Portugal. De club uit Lissabon heeft aan de financieel toezichthouder van Portugal, de CMVM, laten weten dat de 49-jarige Keizer een contract heeft getekend tot medio 2021. Keizer liet zijn contract bij Al-Jazira eerder op de donderdag ontbinden.

Interim-trainer Tiago Fernandes liet donderdag na afloop van de Europa League-wedstrijd tegen Arsenal (0-0) weten dat hij zondag op de bank zit wanneer Sporting het opneemt tegen Chaves. Na de interlandperiode zal Keizer dus zijn debuut maken in de dug-out bij os Leões. Zijn eerste wedstrijd staat voor 24 november op de rol, want dan gaat Sporting in de Taça de Portugal op bezoek bij derdeklasser Lusitano.

Al-Jazira bevestigde donderdagmiddag al dat het contract van Keizer was ontbonden: “Veel succes in Lissabon!”, viel er op de website van de club uit de Verenigde Arabische Emiraten te lezen. Sporting heeft de verbintenis voor naar verluidt 530.000 euro afgekocht en Keizer gaat bijna twee miljoen per jaar verdienen in de Liga NOS.

Keizer is bij de werkgever van onder anderen Bas Dost de opvolger van de ontslagen José Peseiro. Hij was sinds begin juni de trainer van Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten en stond daarvoor op eigen benen bij Ajax, Jong Ajax, SC Cambuur, FC Emmen en Telstar.