‘Groep investeerders doet bod op aandelen van ADO Den Haag’

Een groep Haagse investeerders is bereid om de aandelen van United Vansen in ADO Den Haag over te nemen, meldt Voetbal International. Wethouder Richard de Mos van de gemeente Den Haag gaat in december met een handelsdelegatie naar China en zal United Vansen dan vertellen over de interesse in de aandelen.

Het is de vraag in hoeverre United Vansen geïnteresseerd is in het voorstel van de investeerders. Voetbal International meldt op basis van de informatie van ‘insiders’ namelijk dat het bod ver onder de negen miljoen euro zou liggen. United Vansen nam voor circa negen miljoen 98 procent van de aandelen over van ADO.

Mocht het bedrijf van Wang Hui akkoord gaan met het voorstel, dan maakt men dus verlies op de huidige nummer twaalf van de Eredivisie. Bovendien heeft men naast het aankoopbedrag al ruim tien miljoen in de club gestopt. Wang Hui is zelf overigens niet meer direct betrokken bij ADO; hij werd door de Ondernemingskamer geschorst als voorzitter van de Raad van Commissarissen.