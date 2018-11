Babel: ‘Ik weet niet of ik daar uitspraken over mag doen’

Ryan Babel is mogelijk aan zijn laatste maanden bezig als speler van Besiktas. De 31-jarige aanvaller heeft een aflopend contract en dus is het de vraag waar hij volgend seizoen voetbalt. “Ik weet niet of ik daar uitspraken over mag doen, maar mijn agent is al in gesprek met de club. Dus ik wacht nog even af.”

De 31-jarige Babel verklapte na afloop van de Europa League-wedstrijd tegen KRC Genk (1-1) dat Winnie Haatrecht aan het praten is met de directie van Besiktas: “Ik wacht rustig af”, aldus de 52-voudig international van het Nederlands elftal voor de camera van Voetbal Inside.

Babel stond eerder in de belangstelling van Flamengo, maar een transfer naar de club uit Brazilië is ‘op dit moment geen optie’ en van de vermeende belangstelling van Fiorentina is hij niet op de hoogte: “Dat weet ik niet eens.”

Babel begon zijn carrière bij Ajax en speelde hierna voor Liverpool, TSG Hoffenheim, opnieuw Ajax, Kasimpasa, Al-Ain, Deportivo la Coruña en dus Besiktas. In dienst van de club uit Turkije staat Babel na 87 wedstrijden op 29 doelpunten en 12 assists.