Kwalificatie Arsenal overschaduwd door horrorblessure Welbeck

Arsenal heeft zich donderdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League. Doordat Qarabag FK met 0-1 won bij Vorskla Poltava, voldeed een gelijkspel op eigen veld tegen Sporting Portugal voor de Engelse topclub: 0-0. The Gunners komen door de puntendeling op tien punten uit vier duels en zijn daardoor als eerste ploeg in Groep E zeker van een plekje bij de knock-outfase. Smet op de kwalificatie voor Arsenal was het uitvallen van Danny Welbeck met vermoedelijk een ernstige enkelblessure.

Bas Dost maakte voor het eerst dit seizoen in de Europa League deel uit van de wedstrijdselectie van Sporting, maar de voormalig Oranje-international moest nog wel genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Nemanja Gudelj was wel basisspeler namens de Portugezen. Bij Arsenal kreeg een groot aantal basiskrachten rust van coach Unai Emery en was het aantal grote kansen in de eerste helft schaars.

Sebastián Coates voorkwam na ruim een kwartier voetballen op de doellijn een eigen treffer van Jérémy Mathieu en even later kopte Welbeck recht in de handen van doelman Rúben Ribeiro. De Engelse spits kwam daarbij zeer ongelukkig terecht, waarna hij na een lange blessurebehandeling gewisseld moest worden. Met Pierre-Emerick Aubameyang als vervanger van Welbeck binnen de lijnen kwam Arsenal in het laatste kwartier voor rust niet tot uitgespeelde kansen.

Kort na de onderbreking was Aubameyang dicht bij de openingstreffer, maar de Gabonees schoot na voorbereidend werk van Henrikh Mkhitaryan via de lat over. Sporting Portugal bleef daarna eenvoudig op de been, maar stichtte zelf evenmin gevaar in aanvallend opzicht. Daardoor werd Dost halverwege de tweede helft alsnog ingebracht bij os Leões. Beide teams bleven echter matig voetballen, waardoor de brilstand uiteindelijk niet meer van het scorebord kwam, zelfs nadat Mathieu in de absolute slotfase met rood van het veld was gestuurd vanwege het neerhalen van de doorgebroken Aubameyang.