AC Milan ontsnapt dankzij man in vorm in Benito Villamarín

AC Milan en Real Betis hebben de punten in de vierde speelronde van de Europa League gedeeld. De Spanjaarden waren donderdag op eigen veld veel sterker, maar stapten met een 1-1 gelijkspel de kleedkamer in. Real Betis leidt Groep F met acht punten, maar Olympiacos en AC Milan staan daar met ieder zeven punten net onder. F91 Dudelange verloor met 5-1 van Olympiacos en is puntloos, maar maakte dus wel zijn eerste doelpunt ooit in het hoofdtoernooi van de Europa League.

AC Milan liep al na twaalf minuten achter de feiten aan in Benito Villamarín. Giovani Lo Celso volleerde de bal binnen na een voorzet vanaf de linkerflank van Júnior Firpo. Na een half uur spelen had Real Betis de marge kunnen verdubbelen, ware het niet dat Antonio Sanabria na balverlies van Fabio Borini rakelings naast mikte. Het tweede kwart van de eerste helft was van AC Milan beter dan het eerste, maar gevaarlijk werd men nauwelijks.

AC Milan had in de eerste helft 34 procent balbezit, maar richtte zich na de onderbreking op. Nadat Suso Pau López al tot een redding had gedwongen, maakte hij er na 62 minuten alsnog 1-1 van. De vrije trap van de Spanjaard werd door iedereen gemist en viel in de verre hoek. Suso is dit seizoen nu bij dertien doelpunten in veertien wedstrijden direct betrokken geweest: vijf treffers en acht assists.

In het laatste half uur kregen beide partijen nog enkele kansen: zo liet Borini twee mogelijkheden liggen en redde José Mnauel Reina op een inzet van Cristian Tello. AC Milan trok het punt over de streep, al zal men wel met zorg kijken naar Mateo Musacchio. De verdediger moest zich na een botsing met Franck Kessié laten vervangen, lag groggy op het veld en heeft mogelijk een hersenschudding opgelopen.