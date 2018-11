Sevilla wint na door Manu geïnitieerde comeback; fraaie assist Promes

Sevilla heeft donderdagavond goede zaken gedaan in de Europa League. De Spaanse club won in Groep J met 2-3 van het Turkse Akhisarspor en blijft zodoende op koers voor het bereiken van de knock-outfase. Sevilla heeft na vier groepswedstrijden negen punten, net als koploper FK Krasnodar. Akhisarspor is door de nederlaag definitief uitgeschakeld.

Sevilla won twee weken op eigen veld met liefst 6-0 van Akhisarspor en de Andalusiërs hadden aanvankelijk opnieuw geen kind aan de Turkse werkgever van Elvis Manu. De 0-1 viel al na twaalf minuten voetballen: Luis Muriel trok de bal vanaf de rechterflank terug richting de strafschopstip, waarna Nolito geheel vrijstaand kon afronden. Muriel verdubbelde op slag van rust de voordelige marge voor Sevilla, maar hij had zijn treffer vooral te danken aan Quincy Promes.

De Oranje-international baande zich tussen twee tegenstanders knap een weg door het strafschopgebied van Akhisarspor, waarna de bal via de doelman Milan Lukac belandde bij Muriel. De Colombiaan kon het leder vervolgens eenvoudig in een leeg doel schuiven. Sevilla leek zo af te stevenen op een zorgeloze avond, maar de formatie van coach Pablo Machín maakte het zichzelf in de tweede helft toch nog onnodig lastig.

Manu stond hoogstpersoonlijk aan de basis van de ommekeer in de wedstrijd. De voormalig Feyenoorder zorgde zeven minuten na de onderbreking voor de aansluitingstreffer, nadat hij vanaf eigen helft was gelanceerd door Kadir Keles, en was rond het uur opnieuw belangrijk. Manu werd in het strafschopgebied van Sevilla onderuitgehaald door Sergi Gómez, wat resulteerde in een tweede gele kaart voor de verdediger en een strafschop voor Akhisarspor. Het buitenkansje werd vervolgens gemist door Güray Vural, maar via Onur Ayik kwamen de Turken een kwartier voor tijd alsnog op gelijke hoogte. Genoeg voor een punt was het echter niet voor Akhisarspor, want Éver Banega bezorgde Sevilla drie minuten voor tijd met een benutte strafschop alsnog drie punten.