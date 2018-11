Strootman strandt in groepsfase; Haller en Willems zijn belangrijk

Kevin Strootman is met Olympique Marseille gestrand in de groepsfase van de Europa League. De club uit Zuid-Frankrijk verloor donderdag met 2-1 van Lazio en blijft daardoor op één punt uit vier speelronden staan. Lazio en Eintracht Frankfurt zijn zeker van de knock-outfase. Die Adler boekten met dank aan Jetro Willems en Sébastien Haller een 2-3 overwinning op Apollon Limassol.

Lazio - Olympique Marseille 2-1

Strootman maakte de negentig minuten vol in het stadion waar hij eerder namens AS Roma speelde, maar kon een nederlaag dus niet voorkomen. De bezoekers begonnen goed en kregen kansen via Hiroki Sakai, Luiz Gustavo en Lucas Ocampos, maar het was Lazio dat in de blessuretijd via Marco Parolo op 1-0 kwam. Joaquín Correa verdubbelde tien minuten na de pauze de marge, na opnieuw voorbereidend werk van Ciro Immobile. Florian Thauvin deed na dom balverlies van Parolo wat terug, maar verder kwam Marseille niet meer. Onder anderen Strootman kreeg nog wel een kans, maar de Nederlander mikte naast.

Apollon Limassol - Eintracht Frankfurt 2-3

Nadat beide partijen één goede kans hadden gekregen, opende Frankfurt na ruim een kwartier spelen de score. Luka Jovic ontving de bal van Willems en hamerde met zijn linker binnen: 0-1. In de slotfase van de eerste helft waren de Duitsers dicht bij de 0-2, maar Haller werd op het laatste moment afgestopt. In de tweede helft liep Frankfurt alsnog weg van Apollon: Haller scoorde de 0-2 en Mijat Gacinovic besliste het duel voor de 0-3. Emilio Zelaya deed in de slotfase wat terug, alvorens Marc Stendera er met zijn tweede gele kaart vanaf werd gestuurd bij Frankfurt. Jonathan de Guzmán kwam als invaller binnen de lijnen en zag hoe Apollon uit een strafschop van Zelaya nog terugkwam tot 2-3, maar daar bleef het bij.