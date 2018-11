Arshavin zet punt achter carrière: ‘Barcelona bood vijftien miljoen’

Andrei Arshavin zet een punt achter zijn carrière. De 37-jarige aanvaller speelt zondag tegen Shakhter Karagandy zijn laatste wedstrijd voor Kairat Almaty en zal niet meer op zoek gaan naar een nieuwe club. “Ik ga nergens meer naartoe”, aldus de Rus in een interview op de website van zijn werkgever uit Kazachstan.

Arshavin begon zijn carrière bij Zenit Sint-Petersburg en brak daar door in het profvoetbal. Hij vertrok in de winter van 2009 voor ongeveer zeventien miljoen euro naar Arsenal en kwam hierna opnieuw uit voor Zenit, voor Kuban Krasnodar en dus voor Kairat. In dienst van de nationale ploeg kwam Shava tot 16 doelpunten in 76 interlands.

Arshavin had overigens ook voor Barcelona uit kunnen komen, zo vertelt hij donderdag in de Russische pers. “Barcelona bood vijftien miljoen euro, maar Zenit wees die aanbieding af. Ze wilden mij niet verkopen. Natuurlijk had ik naar Barcelona willen gaan, maar ik heb er geen spijt van dat ik bij Arsenal terecht ben gekomen”, aldus de buitenspeler.

De in Sint-Petersburg geboren Arshavin speelde zijn meeste wedstrijden voor Zenit: 352 stuks. Daarin was hij goed voor 74 doelpunten en 99 assists. Met het Zenit van toen nog trainer Dick Advocaat won hij bovendien de Europese Supercup en de UEFA Cup. Daarnaast pakte Arshavin met Zenit drie landstitels.