Verdediger met Eredivisie-verleden stelt topclubs teleur met nieuw contract

De sportieve toekomst van Joachim Andersen lijkt bij Sampdoria te liggen. De Serie A-club laat donderdagavond via de officiële kanalen weten dat de Deense verdediger een nieuw contract heeft ondertekend dat hem tot de zomer van 2022 in het Stadio Luigi Ferraris houdt.

Andersen maakt daarmee voorlopig een einde aan de speculaties over zijn toekomst. Zijn naam werd de voorbije weken veelvuldig gelinkt aan clubs als Juventus, Internazionale en Manchester United, maar Sampdoria meldt in een kort persbericht dat de 22-jarige stopper zijn contract met één jaar heeft verlengd, tot medio 2022.

Andersen is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Sampdoria, dat de Deens jeugdinternational in de zomer van 2017 voor ongeveer 1,4 miljoen euro oppikte bij FC Twente. Hij speelde tussen 2014 en 2017 vijftig officiële wedstrijden voor de club uit Enschede en wist daarin vier doelpunten te maken.

In zijn debuutjaar bij Sampdoria kwam Andersen slechts tot acht optredens in de hoofdmacht, maar sinds dit seizoen is hij een vaste waarde in de defensie van trainer Marco Giampaolo. Andersen miste deze voetbaljaargang nog geen minuut voor Samp, dat na elf competitieduels met vijftien punten elfde staat in de Serie A.