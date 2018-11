Wenger betreurt vormdip: ‘Ik denk dat hij zijn vertrouwen is verloren’

Alexis Sánchez groeide onder Arsène Wenger uit tot een van de grote sterren van de Premier League, maar is in dienst van Manchester United geen schim meer van de speler die hij was bij Arsenal. Sommigen suggereren dat Sánchez op zijn 29ste al inlevert aan fysieke kwaliteiten, maar daar is Wenger het niet helemaal mee eens: hij denkt dat de problemen vooral tussen de oren zitten.

Bij Arsenal was Sánchez in 166 officiële wedstrijden goed voor 80 doelpunten. In januari 2018 stapte hij over naar Old Trafford, waarna hij tot 4 doelpunten in 27 optredens kwam. In de afgelopen weken werd de Chileen een paar keer op de bank gezet, al had hij een basisplaats in de laatste twee wedstrijden tegen Bournemouth en Juventus (beide met 1-2 gewonnen).

"Ik denk dat hij zijn vertrouwen is verloren", analyseert Wenger in gesprek met beIN Sports. "Zijn kracht is dat hij initiatief neemt op het veld en tegenstanders opzoekt. Dat soort spelers zijn het meest kwetsbaar wanneer ze het vertrouwen verliezen, want daar is hun hele spel op gebaseerd. Hij is langzaamaan het gevoel kwijtgeraakt om initiatief te nemen."

De clubloze manager voegt er wel aan toe dat hij merkt dat Sánchez minder bedrijvig is op het veld dan eerder dit seizoen. "Aan het begin van het seizoen had hij nog veel energie, maar dat is hij ook verloren. Hij is nu ongetwijfeld frisser, omdat José Mourinho hem een tijdje op de bank heeft gezet", aldus de Fransman.