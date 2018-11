Blunderende Indy Groothuizen is basisplaats voorlopig kwijt

Indy Groothuizen is zijn plek onder de lat bij ADO Den Haag voorlopig kwijt. Via de officiële clubkanalen laat trainer Alfons Groenendijk donderdag weten dat Robert Zwinkels zondag tegen AZ mag keepen. De keeperswissel is een gevolg van het zwakke optreden van Groothuizen in de met 3-0 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht van afgelopen zondag.

De zege van Utrecht werd ingeleid door een blunder van Groothuizen: de 22-jarige doelman gaf de thuisploeg de 1-0 cadeau door de bal na een terugspeelpass niet onder controle te krijgen. Groenendijk kondigt 'wat wijzigingen' aan in zijn opstelling tegen AZ en een daarvan is de keuze voor Zwinkels. "De doelmannen zijn al op de hoogte gebracht van dit besluit. We hebben wel nog steeds het volste vertrouwen in Indy. Hij blijft een keeper met enorme potentie. Hij was echter wat ongelukkig in de afgelopen periode, waardoor we Robert nu de voorkeur geven."

Zwinkels was al de vaste 'bekerkeeper' van ADO en maakte een week geleden een goede indruk in het bekerduel met Feyenoord, ondanks een 5-1 nederlaag. "Als het een tijdje niet loopt, moet je om je heen kijken", legt Groenendijk zijn keuzes voor wijzigingen uit. "Ik ben een trainer die graag vertrouwen geeft aan spelers, maar als er wat minder gepresteerd wordt, dan moet je soms niet schromen om in te grijpen."

Groothuizen trok na de nederlaag tegen Utrecht al het boetekleed aan. Hij sprak bij FOX Sports van een 'zwarte dag'. "Maar ik moet een grote jongen zijn. Ook dit hoort erbij. Ik ren erachteraan, ik voelde Cyriel Dessers niet echt aankomen", zei hij. "Ik kan nu ook niet echt uitleggen wat er precies gebeurde. Het is gewoon zuur. Dit overkomt mij eigenlijk nooit."