‘Ik ga er niet vanuit dat ik ooit nog terugkeer bij het Nederlands elftal’

Jeremain Lens rekent niet op een rentree bij het Nederlands elftal. De buitenspeler van Besiktas kwam op 9 juni 2017 voor het laatst uit voor het Nederlands elftal, tijdens een 5-0 zege op Luxemburg in de WK-kwalificatiecyclus. In totaal speelde Lens 34 interlands, waarin hij 8 keer trefzeker was.

In gesprek met RTL 7 erkent Lens dat hij tegenwoordig 'met een ander gevoel' naar Oranje kijkt, omdat hij er zelf geen deel meer van uitmaakt. "Of dat ooit nog gaat komen weet ik niet, maar daar ga ik niet vanuit", geeft hij toe. De dertigjarige aanvaller maakte onder Louis van Gaal het WK 2014 mee en speelde vier wedstrijden op dat toernooi. Hij zegt te merken dat de nieuwe bondscoach Ronald Koeman vooral jonge spelers oproept.

"Dan moet je realistisch zijn en ik denk dat mijn kansen geweest zijn. Ik hoop dat de jonge jongens het goed blijven doen en alleen maar beter gaan doen en misschien ook hoge ogen kunnen gooien op een eindtoernooi", zegt Lens, die ook weet dat de concurrentie op zijn positie flink is toegenomen. Hij merkt dat er veel talentvolle vleugelaanvallers zijn.

"Steven Bergwijn, Justin Kluivert, Arnaut Danjuma Groenveld, Memphis Depay...", somt Lens op. "Je hebt heel veel jongens die op die positie kunnen spelen. Als de bondscoach voor die jongens kiest, vind ik het niet erg." Lens was dit seizoen bij Besiktas goed voor vijftien officiële wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en vijf assists gaf. Donderdagavond gaat zijn ploeg op bezoek bij Racing Genk in de Europa League.