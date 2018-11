Turkse bond deelt enorme straffen uit: zes duels schorsing voor Donk

De Turkse voetbalbond heeft keihard ingegrepen na de vechtpartij tussen spelers van Galatasaray en Fenerbahçe van vorige week vrijdag. Betrokken personen hebben een lange schorsing gekregen of zijn beboet. Fatih Terim, de trainer van Galatasaray, moet liefst zeven wedstrijden toezien vanaf de tribunes vanwege ontoelaatbaar gedrag richting de arbitrage.

Daarmee is Terim niet eens de zwaarst bestrafte persoon, want zijn assistent Hasan Sas heeft een schorsing van acht wedstrijden gekregen voor het aanvallen van een speler. Ook spelers Ryan Donk (zes duels), Badou Ndiaye (vijf), Garry Mendes Rodrigues (drie) staan voorlopig aan de kant. Mariano krijgt een boete van omgerekend achthonderd euro voor het betreden van het veld, toen dat niet mocht.

Fenerbahçe heeft minder straffen gekregen, maar het betreft wel twee zware schorsingen. Roberto Soldado staat de komende acht wedstrijden buitenspel en Jailson mist zes wedstrijden. Laatstgenoemde was het middelpunt van de vechtpartij en werd voor zijn aandeel actief gezocht door de spelers van Galatasaray. Jailson was een van de spelers die een rode kaart kreeg; hetzelfde gold voor Soldado en Ndiaye. De vechtpartij vond diep in de blessuretijd plaats van het duel dat uiteindelijk in 2-2 eindigde.

De wedstrijd tegen Galatasaray was de vuurdoop voor Erwin Koeman, die achterbleef als hoofdtrainer na het vertrek van Phillip Cocu. Door de verdienstelijke remise mag hij voorlopig aanblijven als trainer. Donderdagavond neemt hij het met Fenerbahçe op tegen Anderlecht in de Europa League. In de competitie snakt Fenerbahçe naar punten, maar Soldado en Jailson kunnen de nummer vijftien van de Süper Lig voorlopig dus niet van dienst zijn.