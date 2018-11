Eredivisie-spelers pakken enorm aantal kaarten om Lozano af te stoppen

PSV is nog altijd foutloos in de Eredivisie en kan die reeks zaterdag verlengen. De koploper gaat op bezoek bij De Graafschap, dat op de vijftiende plek staat. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op De Vijverberg, zaterdag vanaf 19.45 uur.

O PSV won vijftien van de laatste zeventien Eredivisie-duels met De Graafschap (twee keer gelijk) en scoorde in veertien van deze duels minstens drie keer (61 goals in totaal).

O De Graafschap incasseerde in de laatste twee Eredivisie-duels met PSV tien goals, maar scoorde zelf ook vijf keer (3-6 in Doetinchem, 4-2 in Eindhoven), even vaak als in de twaalf voorgaande competitieontmoetingen met PSV.

O De Graafschap kreeg dit Eredivisieseizoen meer schoten op doel te verwerken dan iedere andere ploeg (tachtig); PSV is juist de ploeg die het vaakst tussen de palen mikte deze Eredivisiejaargang (negentig keer).

O Alleen PSV (negen) maakte dit Eredivisie-seizoen meer doelpunten in de laatste vijf minuten van wedstrijden dan De Graafschap (vier, net als Feyenoord).

O Alleen Adrián Dalmau (27) maakte dit Eredivisie-seizoen meer overtredingen dan Fabian Serrarens (26), terwijl op slechts vier spelers vaker een overtreding werd begaan dan op Serrarens (26).

O PSV kan bij een zege op De Graafschap de derde ploeg worden die een Eredivisie-seizoen begint met twaalf overwinningen, na PSV in 1987/88 en Ajax in 1995/96, en wint daarnaast voor het eerst sinds 2006 twaalf Eredivisie-duels op rij.

O PSV maakt dit seizoen gemiddeld één doelpunt per Eredivisie-wedstrijd meer (3,6) dan vorig seizoen (2,6), terwijl de Eindhovenaren 0,7 tegentreffers minder incasseren per competitieduel (0,4 tegenover 1,1 in 2017/18).

O Luuk de Jong is met zeventien goals Eredivisie-topscorer van 2018, dat zijn evenveel treffers als de topscorers van 2017 (Mimoun Mahi en Marco van Ginkel); de laatste PSV'er met meer in één jaar was De Jong zelf in 2015 (24).

O Hirving Lozano was sinds zijn debuut voor PSV 31 keer slachtoffer van een overtreding waarvoor een kaart werd gegeven in de Eredivisie, minstens achttien keer vaker dan iedere andere speler.

O Mark van Bommel werd de tweede trainer die zijn eerste elf Eredivisie-duels als coach won, na Morten Olsen in 1997; nog nooit won een trainer zijn eerste twaalf wedstrijden op het hoogste niveau.