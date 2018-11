Matthijs de Ligt kan prestatie Edgar Davids en Marc Overmars uit 1995 evenaren

Na de midweekse remise tegen Benfica in de Champions League (1-1) hervat Ajax de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Excelsior. De Amsterdammers kunnen hun zesde opeenvolgende overwinning boeken in de Eredivisie en de onderlinge geschiedenis biedt hoop voor Ajax. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Van Donge & De Roo Stadion, zondag vanaf 14.30 uur.

O Excelsior won slechts 1 van de 42 Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax (6 remises, 35 nederlagen). Op 23 december 2007 werden de Amsterdammers met 2-1 verslagen.

O Ajax maakte in twee van de laatste drie Eredivisie-duels met Excelsior een eigen doelpunt, de Amsterdammers deden dat in de Eredivisie-historie alleen vaker tegen PSV (vier) dan tegen de Kralingers (drie).

O Excelsior pakte dit seizoen enkel punten tegen teams die bij aanvang van de speeldag twaalfde of hoger stonden (drie zeges, twee remises) en verloor alle vijf duels met ploegen op de dertiende plek of lager.

O Excelsior is momenteel de club die dit Eredivisie-seizoen de meeste schoten heeft geïncasseerd (192), terwijl Ajax de ploeg met de meeste schoten is (211).

O Excelsior is de enige ploeg dit Eredivisie-seizoen die nog geen enkel punt pakte na een achterstand.

O Luigi Bruins is met twintig treffers nog één goal verwijderd van de top vijf van de topscorerslijst van Excelsior in de Eredivisie (Eddy Ridderhof en Nico Jalink staan gedeeld vierde met 21 goals), maar hij scoorde nog nooit tegen Ajax (in tien Eredivisie-duels, voor Excelsior en Feyenoord).

O Ajax kan de tweede ploeg ooit worden die na twaalf duels van een Eredivisie-seizoen al tien keer de nul heeft gehouden, na Ajax in 1995/96 (al na 11 wedstrijden).

O Ajax scoorde dit seizoen al tien keer in het eerste half uur van een Eredivisie-duel (33 procent van de 30 goals), één keer minder vaak dan in heel 2017/18 (11 keer, 12 procent van de 89 goals).

O Matthijs de Ligt hield met Ajax de nul in zijn laatste negen basisplaatsen in de Eredivisie; de laatste Ajacieden die in tien opeenvolgende Eredivisie-optredens in de basis stonden en geen goal tegen kregen waren Edgar Davids en Marc Overmars in 1995.

O Kasper Dolberg noteerde tegen geen Eredivisie-ploeg zoveel schoten (14) of balcontacten in de vijandelijke zestien (22) als tegen Excelsior, maar zijn enige twee treffers tegen de Kralingers (zowel uit als thuis afgelopen seizoen) kwamen vanaf de strafschopstip.