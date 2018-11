‘Bij Ajax krijgen toptalenten veel speeltijd en aandacht, dat kreeg hij minder’

Pablo Rosario beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij PSV. De 21-jarige middenvelder is een vaste kracht onder trainer Mark van Bommel en wist in de vorige interlandperiode zijn debuut te maken voor het Nederlands elftal. Michel Kreek gaf Rosario een kans bij Almere City FC en is trots op de ontwikkeling van de middenvelder.

Kreek was hoofd opleidingen van de club uit de Keuken Kampioen Divisie toen hij Rosario in huis haalde. Een liesblessure was volgens Kreek de voornaamste reden voor het vertrek van Rosario uit de jeugdopleiding van Ajax. "En Pablo werd er ook niet echt gezien als hét toptalent", vertelt hij in een interview met Voetbal International.

"Hij zat in de jeugd in een geweldige lichting met jongens als Donny van de Beek, Appie Nouri en Noussair Mazraoui. Bij Ajax krijgen de toptalenten veel speeltijd en meer aandacht. Dat kreeg Pablo toch minder, maar daardoor ontwikkelde hij zich ook minder snel. De stap naar Almere City is daardoor heel goed geweest voor hem.”

"Hij kreeg direct veel speeltijd en daardoor ging hij met grote sprongen vooruit. Die kans had hij bij Ajax denk ik niet zo snel gekregen”, vervolgt Kreek, die ervan overtuigd was dat Rosario het ver zou schoppen. "Maar hoe hij zich nu manifesteert, verrast me toch in zeer positieve zin. En als ik hem zo zie, dan zit er nog veel meer rek in. Mark van Bommel is wat dat betreft een fantastische trainer voor hem.”