eDivisie: competitieopzet compleet omgegooid en nieuwe gezichten bij top drie

Komende week begint de eDivisie aan zijn derde seizoen en alle achttien Eredivisie-clubs hebben wederom een speler afgevaardigd om deel te nemen aan deze digitale competitie. Deze jaargang is echter behoorlijk wat veranderd in de competitieopzet en ook bij de clubs hebben de nodige wisselingen plaatsgevonden. Club FIFA houdt de eDivisie dit seizoen voor Voetbalzone haarscherp in de gaten en volgt de verrichtingen van de esporters op de voet. Vandaag trappen ze af met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en een rondje langs de clubs met hun nieuwe gezichten.

Vernieuwde competitieopzet

De opzet van de eDivisie is volledig vernieuwd. Vorig seizoen kende de eDivisie eenzelfde opzet als de Eredivisie met achttien clubs en twee keer zeventien speelrondes. Omdat alleen de eindzege telde in de digitale competitie en degradatie gekoppeld was aan de Eredivisie, was er voor veel teams al snel weinig meer om voor te spelen. Daarom is dit seizoen gekozen voor een toernooivorm die meer spanning oplevert. De nieuwe opbouw van de competitie bestaat nog altijd uit twee seizoenshelften. Voor de winterstop zal gestreden worden op de PlayStation 4 en in het nieuwe jaar op de Xbox One waarna een finale gespeeld wordt tussen beide kampioenen. Beide afzonderlijke competities bestaan ditmaal echter uit een groepsfase met drie poules, play-offs en vervolgens een knock-out toernooi.

De nieuwe competitieopzet voor het derde seizoen van de eDivisie.

Poules, play-offs & knock-out toernooi

Bij aanvang van het nieuwe seizoen worden de teams opgesplitst in drie poules van elk zes teams. Deze indeling van de poules geschiedt door een loting uit drie verschillende potten vergelijkbaar met het systeem van de Champions League. De potindeling gaat aan de hand van de prestaties in het afgelopen eDivisie-seizoen, waardoor bijvoorbeeld Ajax, PSV en Feyenoord bij elkaar in de pot zitten en elkaar in de poulefase automatisch ontlopen. Na de loting zullen vijf speelrondes volgen waarin de esporters het op iedere speeldag tweemaal tegen een van de clubs uit hun poule zullen opnemen.

De nummers één en twee van iedere poule plaatsen zich automatisch voor het knock-outtoernooi, terwijl de nummers drie en vier in de play-offs de degens kruisen voor de laatste twee tickets voor deze fase. Als alle namen bekend zijn, volgt de knock-outfase waarin van acht spelers in drie rondes toegewerkt wordt naar de winnaar van de betreffende console, die het dus uiteindelijk voor het kampioenschap op zal nemen tegen de winnaar van de andere seizoenshelft.

FIFA Ultimate Team

In de afgelopen seizoen werd de eDivisie afgewerkt in de FIFA Ultimate Team-modus. Dat wilde zeggen dat de esporters niet met de spelers van hun eigen club speelden, maar zelf konden bouwen aan een selectie bestaande uit spelers en icons die, onder meer door het kopen van packs en beloningen door prestaties in de Weekend League, veroverd dienden te worden. Dit leverde een duidelijk competitief voordeel op voor clubs die stevig geld investeerden en daarnaast was er door pack luck (mazzel met het kopen van spelers) een flinke geluksfactor aanwezig, waardoor sommige spelers vanaf het begin een sterkere selectie hadden. Dit seizoen wordt er nog wel in dezelfde modus gespeeld maar kunnen de eDivisionisten kiezen uit alle beschikbare spelers en Icons. Daardoor heeft iedereen gelijke kansen en speelt onderaan de streep alleen pure kwaliteit nog een rol.

Promotie & degradatie

Door de promotie en degradatie van teams in de Eredivisie, zijn er een aantal andere teams in de eDivisie actief in vergelijking met vorig seizoen. Nieuwkomer FC Emmen trapt het seizoen af met Luuk Jans (jawel, de zoon van Ron!). Fortuna Sittard heeft Renzo Oemrawsingh binnengehengeld, die het dit jaar tot de beste veertien teams schopte op de FIFA eClub World Cup in Parijs. Tot slot treedt De Graafschap aan met Dani Visser, een groot talent uit de stal van Team Gullit die bewezen heeft bij de beste honderd spelers ter wereld te horen.

Dani Hagebeuk prolongeert zijn titel in het tweede seizoen van de eDivisie.

Door de degradatie van Sparta is vriend van de show Frank van der Slot uit de eDivisie verdwenen. Hij zal als commentator en verslaggever bij de eDivisie betrokken blijven en met enige regelmaat te zien zijn in items op Voetbalzone. Zijn teamgenoot Lev Vinken is na zijn verhuurperiode teruggekeerd bij Ajax en zal de plek van Dani innemen tijdens de PlayStation-competitie. Tony Kok heeft de overstap gemaakt van FC Twente naar PEC Zwolle, zijn vierde club na onder meer (korte) periodes bij Telstar en PSV. Verder zal ook Tom Heijnen van Roda JC niet meer te zien zijn, waardoor zijn regelmatig terugkerende woedeaanvallen ons dit jaar helaas bespaard zullen blijven.

Transfers

Ook bij de topclubs zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zoals gezegd speelt Lev Vinken dit jaar op de PlayStation voor de Amsterdammers. Niet zo gek, want ondertussen kan Lev zich meten met de beste spelers ter wereld en heeft hij zich de afgelopen jaren regelmatig gekwalificeerd voor verschillende internationale toernooien. Dat Ajax doorselecteert en de beste speler per console aanstelt moet ook wel, want ook de concurrentie in de eDivisie heeft niet stilgezeten en is ontzettend gevaarlijk. Zo heeft PSV zich versterkt met de Belg Stefano Pinna die wereldkampioen werd met FIFA 18 op de PlayStation en start Feyenoord start dit seizoen met Jimmy Donkers die afgelopen jaar bij de beste 32 spelers ter wereld.

Verder nam Willem II afgelopen zomer afscheid van Daniel Kuipers, die op zijn zachtst gezegd een ongelukkig seizoen kende. Hij saboteerde nog weleens een wedstrijd met onnodige rode kaarten of een eigen doelpunt. De 10-1 nederlaag tegen ADO Den Haag vormde het absolute dieptepunt en de Tilburgers beginnen de nieuwe jaargang met Viri Sital. AZ trok Melvin Boere aan en Excelsior heeft zich intussen versterkt met Bas Quist, beter bekend als ‘Bastafa’, die in de eerste seizoenshelft Levy Frederique vervangt. Tot slot heeft sc Heerenveen evenals De Graafschap een talent van Team Gullit weten te strikken: Floris Jorna zal dit seizoen in het blauw-wit-rode tenue te bewonderen zijn.

De volledige line up van de PlayStationcompetitie v.l.n.r. boven: Mitchel Denkers (ADO Den Haag), Nick den Hamer (FC Groningen), Viri Sital (Willem II), Renzo Oemrawsingh (Fortuna Sittard), Nick Cooiman (VVV-Venlo), Luuk Jans (FC Emmen), Menno Bouhuijzen (NAC Breda) en Danny Hazebroek (FC Utrecht). Onder: Dani Visser (De Graafschap), Aristote Ndunu (AZ), Tony Kok (PEC Zwolle), Lev Vinken (Ajax), Jimmy Donkers (Feyenoord), Stefano Pinna (PSV), Bryan Hessing (Heracles Almelo), Paskie Rokus (Vitesse) en Bas Quist (Excelsior).

Het nieuwe seizoen van de eDivisie is vanaf vrijdag 9 november te zien op FOX Sports.

Club FIFA zal vanaf vrijdag 16 november wekelijks op Voetbalzone verslag doen.