Marcel Keizer voor miljoenen aan de slag bij Sporting Portugal

Marcel Keizer gaat aan de slag bij Sporting Portugal. De trainer had nog een contract tot medio 2020 bij Al-Jazira, maar de club uit de Verenigde Arabische Emiraten bevestigt via de clubsite dat Keizer naar Portugal vertrekt. Naar verluidt betaalt Sporting 530.000 euro als afkoopsom en gaat Keizer voor tweeënhalf jaar tekenen, tegenover een salaris van bijna twee miljoen euro.

Voorzitter Mohammed Saif Al Suwaidi is Keizer dankbaar en wenst de Nederlandse trainer alle geluk in Lissabon. Damien Hertog is bij Al-Jazira naar voren geschoven als tijdelijke vervanger. Keizer, die afgelopen zomer begon bij de club uit het Midden-Oosten, wenst zijn oude werkgever veel succes toe de komende jaren: “Het was een eer om de trots van Abu Dhabi te dienen.”

Er deden al weken de verhalen de ronde dat Keizer in beeld is bij de Portugese topclub. Keizer, die eerder werkzaam was bij Ajax, Jong Ajax, SC Cambuur, FC Emmen en Telstar, wordt de opvolger van José Peseiro, die vanwege de teleurstellende resultaten plaats moest maken. Sporting heeft de komst van Keizer nog niet officieel bevestigd, maar de verwachting is dat dit niet lang meer gaat duren.

De werkgever van onder anderen Luc Castaignos en Bas Dost doet momenteel nog volop mee in de top van de Liga NOS. Sporting staat na negen wedstrijden en met negentien punten op de derde plek, met twee punten achterstand op koploper FC Porto. Vooral de bekernederlaag tegen Estoril, een ploeg uit de Segunda Liga, werd Peseiro zwaar aangerekend.