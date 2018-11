Deschamps haalt aanvaller na acht maanden terug voor duel met Oranje

Didier Deschamps heeft zijn selectie voor de komende wedstrijden van Frankrijk tegen Nederland en Uruguay bekendgemaakt. De bondscoach neemt voor het Nations League-treffen met Oranje onder anderen Anthony Martial mee, die zodoende terugkeert in de selectie van les Bleus. In totaal zijn 23 spelers opgeroepen bij Frankrijk.

Op 16 november speelt Frankrijk in De Kuip tegen Nederland in het kader van de Nations League en vier dagen later staat de vriendschappelijke wedstrijd tegen Uruguay op het programma. Martial is voor het eerst sinds maart weer opgeroepen voor Frankrijk. De 22-jarige aanvaller van Manchester United miste onder meer het WK in Rusland, waar Frankrijk wereldkampioen werd.

Deschamps blijft voor het grootste gedeelte vasthouden aan zijn selectie waarmee hij afgelopen zomer wereldkampioen werd. Alexandre Lacazette van Arsenal ontbreekt, ondanks zijn goede vorm, in de selectie van Frankrijk, terwijl ook Aymeric Laporte, verdediger van Manchester City, wederom niet is geselecteerd door de keuzeheer van Frankrijk.

De selectie van Frankrijk:

Doel: Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marseille)

Verdediging: Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Adil Rami (Olympique Marseille), Raphael Varane (Real Madrid), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibé (AS Monaco), Lucas Digne (Everton), Mamadou Sakho (Crystal Palace)

Middenveld: N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Steven N'Zonzi (AS Roma)

Aanval: Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Ousmane Dembélé (Barcelona), Florian Thauvin (Olymique Marseille), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Anthony Martial (Manchester United)