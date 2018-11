‘De frustratie begon met het bizarre gedrag van André Onana’

Ajax speelde woensdagavond niet zijn beste wedstrijd van dit Champions League-seizoen, maar toch wisten de Amsterdammers er een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen tegen Benfica. Henk Spaan vond enkele spelers goed voor de dag komen, zoals Noussair Mazraoui, maar vond veel Ajacieden vooral tegenvallen in Lissabon.

“De frustratie begon met het bizarre gedrag van André Onana, die eerst dacht dat hij kon goochelen om na de uit zijn gegoochel ontsproten ingooi als een roofvogel met staar over de bal heen te klapwieken. Gelukkig was hij in de 94ste minuut weer de handbalkeeper zoals we hem kennen”, schrijft Spaan over de wedstrijd van de doelman in Het Parool.

De columnist vond dat Lasse Schöne eveneens niet zijn beste spel etaleerde tegen de Portugese topclub. “Schöne was de eerste om Onana toen te feliciteren, de lamme die de blinde een hand gaf. Verdedigend had Schöne weer zijn gebruikelijke problemen: in de 52ste minuut pakten ze hem op tien meter van de zestien gewoon de bal af.”

Dusan Tadic wist op aangeven van Hakim Ziyech alsnog een punt veilig te stellen voor Ajax. Spaan vond de aanvallende middenvelder niet goed spelen woensdagavond: “Het leek erop dat hij expres de hele wedstrijd onzichtbaar wilde blijven om opeens te exploderen in het verblindende licht van een pass die je normaal alleen van Eriksen ziet.”