Griezmann aangepakt: ‘Als een coach kan ik dit niet accepteren’

Radomir Antic is niet onder de indruk van Antoine Griezmann. De spits van Atlético Madrid opperde onlangs dat hij, net als veel van zijn teamgenoten van de nationale ploeg van Frankrijk, een goede kans maakt op de Ballon d'Or. Antic, voormalig trainer van onder meer Atlético, Barcelona en Real Madrid, vindt dat Griezmann niet zo hoog van de toren moet blazen.

De Servische oefenmeester is van mening dat de 27-jarige aanvaller meer moet brengen. “Als een coach kan ik niet accepteren dat een speler met zijn eigenschappen de bal slechts drie keer raakt in 45 minuten”, aldus Antic in gesprek met Goal. “Hij scoorde bijvoorbeeld tegen Léganes vanuit een dood spelmoment (vrije trap, red.), maar hoe vaak was hij bij het spel betrokken?”

Antic vindt niet alleen dat Griezmann, maar heel de club beter voor de dag moet komen. “Atlético heeft dit jaar records verbroken aangaande transfers. Ze hebben het grootste budget in de historie van de club. Dit moet ervoor zorgen dat ze iets meer te bieden hebben dan wat we nu zien en beter zijn dan de vorige editie van Atlético.”

“Routine vermoordt inspiratie en bij dit Atlético zit geen inspiratie”, besluit Antic zijn betoog over de stand van zaken bij Atlético. Los Colchoneros draaien nog volop mee in de top van LaLiga en staan slechts vier punten achter op koploper Barcelona. In Groep A van de Champions League deelt de Spaanse topclub de koppositie met Borussia Dortmund.