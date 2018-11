Tagliafico moet mogelijk beslissend duel missen: ‘Soms gebeurt dat’

Ajax deed woensdagavond tegen Benfica uitstekende zaken in de Champions League en kan over drie weken tegen AEK Athene overwintering in het miljardenbal veiligstellen. De Amsterdammers zullen het in de Griekse hoofdstad echter wel moeten zien te stellen zonder Nicolás Tagliafico, aangezien de Argentijn in het Estádio da Luz zijn derde gele kaart incasseerde en geschorst is. Wat de linksback betreft, is dat een ‘risico van het vak’.

“Ik was te laat met mijn actie om de bal te winnen. Ik heb een agressieve manier van spelen, dus dan gebeurt dat soms in een wedstrijd. De scheidsrechter gaf daarvoor ook al een laatste waarschuwing, dus ja”, reageert hij tegenover Ajax Life op zijn schorsing. Tagliafico wist voor aanvang van het duel dat een gele kaart een schorsing zou betekenen, maar kon hier tijdens de wedstrijd geen rekening meer mee houden.

“Dan denk je er echt niet aan dat je op scherp staat. Dat zou wel heel lastig zijn. Nee, ik ging er vol voor en dan bega je weleens een overtreding, zeker met mijn manier van spelen”, gaat hij verder. Ajax kwam door een ongelukkig moment van André Onana op achterstand, maar knokte zich in de tweede helft dankzij een doelpunt van Dusan Tadic terug naar een 1-1 tussenstand.

Door een aantal goede ingrepen van de doelman in de slotfase hielden de Amsterdammers uiteindelijk een punt over aan het treffen in Lissabon en Tagliafico is blij dat Onana zich uiteindelijk nog op een positieve manier kon onderscheiden: “Zo’n fout kan nou eenmaal gebeuren, daar leer je van. Maar ja… Hoe hij dan die laatste bal eruit haalt. Pfff, zo ontzettend belangrijk! Geweldig!”