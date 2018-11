Viergever werd ‘geslacht’: ‘Eigenlijk kon ik daar ook wel van genieten’

PSV verloor dinsdagavond op Wembley van Tottenham Hotspur met 1-2, waardoor de Eindhovenaren weinig kans maken op Europese overwintering. Nick Viergever baalt van de derde verliespartij in de Champions League dit seizoen, maar geeft toe dat hij ook stiekem heeft genoten van het spel van de Engelse topclub.

“Hoe makkelijk zij de ballen neerleggen, de loopacties, hoe ze de ruimtes bespelen, de creativiteit, het korte wegdraaien. Als je instapt, dan weet je al dat je in je rug geslacht wordt, omdat daar een ander opduikt. Ja, eigenlijk kon ik daar ook wel van genieten in het veld”, zegt de verdediger van PSV in een interview met de Volkskrant.

Viergever stelt vast dat groepsgenoten Barcelona, Internazionale en Tottenham simpelweg beter zijn. “Zij kunnen lang hun ploeg bij elkaar houden, die zelfs nog versterken. Bij ons moeten jonge jongens stappen maken. En als ze dat doen, dan pakt zo'n club ze erbij”, beseft de stopper, die benadrukt dat PSV in grote fases goed mee kon met de topclubs.

“Normaal kun je vooruit, nu wil je dat ook, maar je moet terug, terug, terug. Steven Bergwijn moest continu terug, de middenvelders moesten continu mee. Dát kunnen opbrengen in een wedstrijd, daar word je alleen maar sterker van”, besluit de 29-jarige Viergever, die met PSV met één punt op de laatste plaats van Groep B bivakkeert.