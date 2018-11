Ajax-supporters aangevallen in Lissabon: ‘Ik kan nauwelijks lopen’

Ajax verschafte zich woensdagavond door een 1-1 gelijkspel tegen Benfica een uitstekende uitgangspositie voor het bereiken van de knockout-fase van de Champions League, maar niet alle fans van de Amsterdammers konden na afloop van de wedstrijd genieten van het resultaat. Een groep Ajax-fans werd vlakbij het Estádio da Luz aangevallen door hooligans en meerdere supporters hielden verwondingen over aan het incident.

“Er zaten denk ik zo'n honderd supporters van onze club op het terras en in de lobby van het hotel. Plotseling hoorden we heel veel glas rinkelen en zagen we dat er een glasbak werd omgegooid. Vervolgens werden we met flessen bekogeld en liep het helemaal uit de hand”, citeert NH Nieuws een supporter die liever anoniem wil blijven.

De aanval vond plaats op een moment dat de supporters die in het uitvak van het stadion zaten nog vast werden gehouden. De Ajax-supporters die de wedstrijd niet in het bezoekersvak bekeken, waren echter het stadion al uitgestroomd en zaten op het terras van het hotel: “Het liep echt helemaal uit de hand. Ik kreeg een stoel in mijn rug en ga zo naar de dokter als we weer in Nederland zijn geland. Ik kan nauwelijks lopen”, vervolgt hij zijn verhaal.

De supporter lijkt er met een blessure aan zijn rug nog relatief goed vanaf gekomen te zijn: “Ik zag jongens die hun hele gezicht hadden opengehaald. Ze liepen met theedoeken om hun hoofd en je zag het bloed stromen”, vervolgt hij. Door de aanval ontstond er een panieksituatie waarbij iedereen naar de bovenste etages van het hotel probeerde te vluchten: “Het was echt vreselijk. Dat denk je even leuk naar een uitwedstrijd te gaan. Dit was echt niet normaal.” Voorafgaand aan de wedstrijd ging het overigens ook al mis in het uitvak, toen de politie de eerste rijen vrij wilde maken en er enkele rake klappen vielen.