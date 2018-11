Vormer baalt van ‘f*cking UEFA’ na riante zege: ‘Ik was pissed, ja’

Club Brugge won dinsdagavond met 0-4 van AS Monaco, de grootste uitzege van een Belgische club in de Champions League ooit. Ruud Vormer produceerde de laatste treffer namens de Belgen en na afloop was de viervoudig Oranje-international door het dolle heen. Vormer ging uit zijn plaat met de rest van de spelers en de meegereisde fans.

"Dachten jullie even dat ik in het supportersvak ging springen? Nee, joh. Daarvoor krijg je geel”, lacht Vormer in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Ik wilde gewoon met de fans vieren, omdat ze met zovelen waren. In a split second stelde ik aan een van de fotografen voor om een foto te maken. 'Doe maar', zei hij. Bij historische momenten hoort nu eenmaal een foto.”

Vormer wilde in de kleedkamer ook een feestje vieren, maar moest naar de dopingcontrole. "Balen, man. Ik dacht lekker te vieren met mijn ploegmaten, maar ik moest meteen naar een hok. Ik mocht er enkel uit voor een kort interviewtje. Ik was pissed, ja. Anderhalf uur heb ik daar gezeten, samen met Brandon (Mechele, red.). 'F*cking UEFA', vloekte ik. Dat vond die man niet zo leuk.”

Door de ruime overwinning staat Club Brugge nu op de derde plaats in Groep A. De Belgische topclub heeft drie punten meer dan hekkensluiter Monaco. Overwinteren in de Champions League lijkt met nog twee duels te gaan een bijna onmogelijke opgave te worden, aangezien Borussia Dortmund en Atlético Madrid allebei reeds negen punten hebben verzameld.