Vaste kracht van Barcelona wekenlang uitgeschakeld: duel met PSV onzeker

Philippe Coutinho is ongeveer twee tot drie weken uitgeschakeld, zo meldt zijn werkgever Barcelona donderdagochtend via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder, die dinsdagavond de hele wedstrijd speelde tegen Internazionale (1-1), heeft een scheurtje in zijn linkerbovenbeen en moet enkele weken revalideren.

Medische onderzoeken hebben donderdagochtend uitgewezen dat Coutinho even aan de kant moet staan. De Braziliaans international speelde dinsdag de hele wedstrijd tegen Inter in de Champions League. Het is mogelijk dat Coutinho niet van de partij zal zijn als de Catalanen het op 28 november in Eindhoven opnemen tegen PSV.

Coutinho zal de komende competitiewedstrijd tegen Real Betis sowieso niet halen. Of de kraker tegen Atlético Madrid in LaLiga op 24 november mogelijk is voor de 26-jarige spelmaker is ook nog onduidelijk. Coutinho moet de komende interlands van Brazilië tegen Uruguay en Kameroen naar alle waarschijnlijkheid aan zich voorbij laten gaan.