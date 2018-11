‘Zou de échte top genoegen nemen met zoals Ziyech speelde?’

Ajax speelde woensdagavond met 1-1 gelijk tegen Benfica door een treffer van Dusan Tadic, die goed werd bediend door Hakim Ziyech. De aanvallende middenvelder werd afgelopen zomer hevig gelinkt met een uitgaande transfer bij Ajax en Kees Kwakman concludeert na afloop van het duel dat Ziyech nieuwe prikkels nodig heeft.

Kwakman constateert bij Voetbalpraat van FOX Sports dat de Marokkaans international geen goede wedstrijd speelde in Lissabon. "Het zou echt goed zijn voor Ziyech als hij ergens opnieuw geprikkeld gaat worden. Weer zich moeten bewijzen”, stelt de analyticus, die in Borussia Dortmund een goede optie ziet. "Ja, ik zou hem halen."

“Veertig miljoen euro? Dát weet ik niet. Dat is ongeveer de prijs tegenwoordig. Dat betaal je voor zo'n speler." Commentator Vincent Schildkamp weet niet of Ziyech klaar is voor de absolute top. "Zou de échte top genoegen nemen met zoals hij speelde? Ook als je de andere wedstrijden in de Champions League als leidraad neemt. Zou een topclub het dan aandurven?"

Ziyech beaamde eerder dat hij volgend jaar mogelijk niet meer actief is bij Ajax, net als veel andere spelers: “Je weet dat er grote talenten rondlopen, waar veel interesse voor is. De kans is groot dat dit elftal volgend jaar niet meer bij elkaar zit. Dat heb je ook niet in de hand. Voetbal is zo raar, dat het morgen ineens helemaal anders kan zijn.”