Neres: ‘Een goede trainer, hij heeft alles in huis om daar te slagen’

Marcel Keizer ging pas een paar maanden geleden aan de slag bij Al-Jazira, maar het lijkt erop dat de vorig jaar bij Ajax ontslagen trainer sneller dan verwacht weer terugkeert op de Europese velden. Sporting Portugal ziet in de 49-jarige oefenmeester namelijk een geschikte hoofdtrainer en stelt hem waarschijnlijk vrijdag voor aan het publiek. David Neres denkt dat de club van Bas Dost een goede keuze heeft gemaakt.

“Hij is een goede trainer. Hij heeft ons een tijdje getraind en ik denk dat hij veel bij kan dragen bij Sporting. Hij heeft alles in huis om daar te slagen”, vertelt de dribbelaar, die bij Ajax een halfjaar samenwerkte met Keizer, aan A Bola. “Hij heeft de Ajax-mindset: hij wil mooi voetbal spelen en de bal in de ploeg houden. Daarnaast is hij een rustige trainer.”

Keizer werd na het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund in de voorbereiding op het afgelopen seizoen overgeheveld van Jong Ajax naar de hoofdmacht, maar het dienstverband van de trainer in de Johan Cruijff ArenA was geen lang leven beschoren. Na tegenvallende resultaten werd hij vlak voor de kerstdagen de laan uitgestuurd en opgevolgd door Erik ten Hag.

Keizer zat daarop een halfjaar thuis en ging in juni aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij tekende destijds een tot 2020 doorlopend contract bij Al-Jazira, dat zich in eerste instantie weinig welwillend opstelde tegenover een tussentijds vertrek van de trainer. Sporting betaalt nu naar verluidt 530 duizend euro om dat doorlopende contract af te kopen, waardoor Keizer in Lissabon een tweejarige verbintenis kan signeren. De oefenmeester gaat de komende tweeënhalf jaar twee miljoen euro verdienen in het Estádio José Alvalade.