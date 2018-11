Koeman: ‘Phillip voegt zich in een mooi rijtje: Cruijff, Michels, Beenhakker’

Phillip Cocu werd door de tegenvallende resultaten onlangs de laan uitgestuurd bij Fenerbahçe en tot dusver neemt Erwin Koeman, voormalig rechterhand van de ex-trainer van PSV, de honneurs waar bij de Turkse club. Koeman verwacht in de komende interlandperiode meer duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst in Istanbul.

Na de nederlaag tegen Ankaragücü (1-3) eind oktober zag Koeman Cocu staan praten met voorzitter Ali Koç. “De rest van de staf en ik zijn uit de kleedkamer gebleven”, blikt Koeman terug in gesprek met Voetbal International. “Later kwam het bericht dat Phillip was ontslagen. Wat ik toen dacht? Eerlijk: Wij zullen dan wel de volgende zijn.”

Koeman nam het stokje echter over van Cocu. “Phillip zei: 'Ga het gewoon doen.' Meer valt er eigenlijk ook niet over te zeggen. Ik heb wel echt met hem te doen, het is niet leuk dat je wordt ontslagen. Het is een schrale troost, maar Phillip voegt zich nu in een mooi rijtje: Cruijff, Michels, Beenhakker, De Mos, Hiddink, mijn broer Ronald, iedereen wordt wel eens ontslagen."

“Zelf heb ik het twee keer meegemaakt, of beter: stapte ik zelf op, bij Feyenoord en FC Utrecht”, aldus Koeman, die wel merkt dat hij nu een andere status heeft. “Ik ben op de kop af nu drie maanden hier en in al die tijd nooit gevraagd voor een foto. Maar na een wedstrijd als hoofdtrainer op de bank bij Fenerbahçe, heb ik vandaag al zo'n twaalf keer voor zo'n iPhone moeten staan.”