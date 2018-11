‘Ajax heeft 7 procent kans op de Champions League-finale’

De kans dat Ajax de knock-outfase van de Champions League bereikt is levensgroot FiveThiryEight heeft berekend dat de Amsterdammers na het 1-1 gelijkspel tegen Benfica 98 procent kans hebben om de volgende ronde van het miljardenbal te bereiken. De kans op de groepswinst is met 21 procent niet groot, want die lijkt met 79 procent naar Bayern München te gaan.

FiveThiryEight heeft op basis van cijfers uit de ESPN Soccer Power Index (SPI) en data van Transfermarkt en Opta de voorspellingen voor het complete Champions League-seizoen berekend. Ajax heeft volgens de berekeningen een kans van 77 procent om als tweede te eindigen in de poule. De kans dat de ploeg van Erik ten Hag genoegen moeten nemen met de derde plaats en daarmee Europa League-voetbal na de winterstop is erg klein: 2 procent.

Ajax neemt het over drie weken in Griekenland op tegen Athene en de kans dat daar gewonnen wordt is 37 procent, tegenover 31 procent voor een gelijkspel. Dat zou voldoende moeten zijn voor een plek in de volgende ronde, want de kans dat Benfica wint van Bayern München wordt geschat op slechts 8 procent. Afgaand op de statistieken en bekende cijfers heeft Ajax een kans van 42 procent om de achtste finales te overleven. Een betere schatting zal gegeven worden als Ajax zich daadwerkelijk plaatst voor de volgende ronde en het bekend is wie de tegenstander is in de knock-outfase. De loting voor de volgende ronde van de Champions League vindt plaats op 17 december.

Manchester City is volgens de formule de grootste kanshebber op de eindzege in de Champions League. De ploeg van manager Pep Guardiola heeft een kans van 39 procent om de finale te bereiken en 22 procent kans om de eindstrijd te winnen. Daarna volgt Barcelona, dat 25 procent kans heeft om de finale te halen. De Spaanse grootmacht heeft een kans van 13 procent om het miljardenbal te winnen. De kans dat Ajax de finale haalt wordt geschat op 7 procent, terwijl de Eredivisie-club een kans van 3 procent heeft om de finale dit seizoen te winnen.

PSV is al uitgeschakeld in de Champions League. De Eindhovenaren hebben pas een punt verzameld in de eerste vier wedstrijden en staan onderaan in de poule. Met wedstrijden tegen Barcelona (thuis) en Internazionale (uit) voor de boeg, heeft de ploeg van trainer Mark van Bommel 6 procent kans om op de derde plaats te eindigen.