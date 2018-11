Legende verwijt Mourinho gebrek aan ‘klasse’: ‘Dit is gewoon hoe hij is’

Manchester United keek woensdagavond in de Champions League vlak voor tijd tegen een 1-0 achterstand aan op bezoek bij Juventus, maar in de laatste minuten wist de Engelse topclub de achterstand om te buigen in een 1-2 overwinning. Na afloop provoceerde manager José Mourinho het thuispubliek in Turijn. Paul Scholes vindt de actie van de Portugees absoluut niet kunnen.

Mourinho legde ten overstaan van het publiek zijn hand bij zijn oor. “Ik ben negentig minuten lang uitgescholden”, zei hij na afloop in gesprek met Sky Italia. “Ik ben hier gekomen om mijn werk te doen, meer niet. Achteraf gezien had ik het beter niet kunnen doen. Als ik rustig was geweest, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Maar ze beledigden mijn familie, mijn Inter-familie. Dit was mijn reactie daarop.”

Scholes hekelt de actie van Mourinho. “Je moet winnen met een beetje klasse”, aldus de voormalig middenvelder van the Red Devils bij BT Sport. “Ik geloof niet dat dit noodzakelijk was. Ga naar het vak van de uitfans en klap naar ze. Schud de hand van de trainer. Het is onnodig, maar dit is gewoon hoe hij is”, aldus de Engelsman.

Door de nipte zege op bezoek bij Juventus heeft United nu zeven punten vergaard uit vier wedstrijden. La Vecchia Signora staat nog altijd aan kop in Groep H met negen punten uit vier duels. Valencia wist woensdagavond met 3-1 te winnen van Young Boys en bezet zodoende de derde plaats in de poule met vijf punten. De Zwitsers zijn hekkensluiter met een punt.