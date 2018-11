Donderdag, 8 November 2018

United zwaait met contract van 57 miljoen euro

FC Twente betaalt de in mei ontslagen Gertjan Verbeek nog altijd door. De trainer kreeg zelfs een salarisverhoging omdat dat contractueel zo was afgesproken. (TC Tubantia)

Quique Sánchez Flores moet de nieuwe bondscoach van Mexico worden. De voormalig trainer van onder meer Atlético Madrid spreekt deze week met de voorzitter van de Mexicaanse bond. (ESPN)

Manchester United wil Anthony Martial langer vastleggen en biedt hem een salaris van 218.000 euro per week. Inclusief bonussen kan de Franse aanvaller in vijf jaar tijd bijna 57 miljoen euro verdienen op Old Trafford. (The Sun)

Manchester United zal met een goed gevulde portemonnee naar Milaan moeten reizen als het Milan Skriniar will kopen. Internazionale neemt geen genoegen met een bod van minder dan 115 miljoen euro. (Daily Mail)

Real Madrid was in 2014 bereid om liefst 214 miljoen euro aan AS Monaco te betalen voor Kylian Mbappé. Het ging om een vaste som van 180 miljoen euro en 34 miljoen aan belastingen. (L'Équipe)