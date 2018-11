'Kunstgrasverbod Eredivisie van de baan door onwil van één club’

Er liggen plannen om onder meer het kunstgras in de toekomst uit te bannen in de Eredivisie, maar volgens het Algemeen Dagblad ligt Heracles Almelo dwars. De club van trainer Frank Wormuth dreigt zelfs naar het Hof van Arbitrage van Sport (CAS) te stappen. Naar verluidt is er nu een compromis in de maak.

'Alleen clubs die op natuurgras spelen, kunnen vanaf 2021 rekenen op een deel van de inkomsten uit Europees voetbal, kunstgrasclubs krijgen niets. Met dat compromis hoopt de Eredivisie CV komende week een akkoord te bereiken met alle achttien clubs, om zo kunstgras uit de Eredivisie te weren', zo meldt het genoemde dagblad donderdagochtend.

Een algeheel kunstgrasverbod wordt volgens de krant gedwarsboomd, wat tot grote teleurstelling bij een meerderheid van de clubs leidt. Volgens direct betrokkenen speelt Heracles een cruciale rol. De huidige nummer vier van de Eredivisie, die zelf al jarenlang voetbalt op kunstgras, weigert 'te buigen', ondanks het voorstel van de topclubs om kleinere clubs financieel te compenseren.

'Clubs zoals ADO Den Haag en PEC Zwolle waren en zijn wél bereid mee te denken en over te stappen op natuurgras. Na jarenlange onderhandelingen lag er onlangs eindelijk een concrete oplossing op tafel om het kunstgrasdossier op te lossen: de topclubs wilden de inkomsten uit Europees voetbal voortaan over alle clubs gaan verdelen, in ruil voor een competitie met uitsluitend natuurgras.'