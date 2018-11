Cristiano Ronaldo: ‘Manchester United deed er niets voor om te winnen’

Cristiano Ronaldo leek Juventus woensdagavond met een prachtig doelpunt naar de overwinning op Manchester United te schieten. Echter, door twee late goals van de bezoekers uit Engeland won de ploeg van manager José Mourinho met 1-2. Ronaldo baalde na afloop stevig en vond dat Manchester United de overwinning eigenlijk niet verdiende, maar gaf daarbij aan dat Juventus veel kansen liet liggen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien.

Ronaldo maakte op indrukwekkende wijze zijn eerste doelpunt voor Juventus in de Champions League. Na een diepe bal van Leonardo Bonucci volleerde Ronaldo de bal hard tegen de touwen. Het bleek niet voldoende voor de overwinning. “De Champions League is een speciale competitie, waar je geen moment achterover kan leunen”, aldus CR7 na de wedstrijd tegenover Sky Italia. “We hebben negentig minuten lang gedomineerd.”

De Portugees stapte met een wrang gevoel het veld af. “We hebben veel kansen gehad en hadden de wedstrijd drie of vier keer kunnen afmaken. Maar we namen gas terug en zijn daar voor gestraft. Manchester United deed er niets aan om de wedstrijd te winnen. Dit heeft niets met geluk te maken, want we hebben het gewoon weggegeven”, aldus Ronaldo. “We moeten nu niet onze kop laten hangen, want we speelden goed en staan nog steeds bovenaan in de groep.”

In gesprek met Viasport Football verscheen er weer een lach op het gezicht van Ronaldo toen hem gevraagd om zijn doelpunt nog eens te beschrijven. “Ik heb net de herhaling gezien in de kleedkamer. Ik realiseerde me niet dat het een fantastische goal was, maar het was een goede loopactie en ik raak de bal vol. Ik was blij met mijn doelpunt, maar uiteindelijk overheerst teleurstelling omdat we met drie of vier doelpunten verschil hadden moeten winnen.”